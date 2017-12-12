Бывший наркоторговец и вор из травматического пистолета расстрелял земляков

В дежурную часть отдела полиции поступило сообщение о том, что бригадой скорой помощи были обслужены мужчина и женщина с телесными повреждениями в виде пулевых ранений, причиненных в результате стрельбы из травматического пистолета. Медики констатировали у женщины 1998 и мужчины 1966 года рождения по одному непроникающему огнестрельному ранению грудной клетки.

Участковым уполномоченным полиции пострадавшее были опрошены. Они рассказали, что в момент конфликта находились у дома по ул. Кировская. Чуть ранее женщина отдыхала с подругой в одном из городских баров. Возле этого развлекательного заведения они познакомились с кандалакшанином, который предложил покатать их на своем автомобиле. Злоумышленник привез женщин к своему дому, затем произошла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Одна из женщин позвонила с просьбой о помощи своему знакомому. Выяснять отношения продолжили мужчины. Злоумышленник достал травматический пистолет и применил его в качестве оружия.

Используя полученную информацию, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции вскоре задержали ранее судимого за кражу и незаконный оборот наркотических средств местного жителя 1983 года рождения. Он признался в содеянном.

Травмы, полученные потерпевшими, экспертами расцениваются как причинившие легкий вред их здоровью. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в связи с этим в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей частью 2 статьи 115 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.