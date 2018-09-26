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Мурманская область. Арктика26.09.18 16:16

Бывший сотрудник органов внутренних дел собирался за взятку в 150 тысяч рублей крышевать наркоторговца

Как установлено в ходе следствия, полицейский, являясь должностным лицом, предложил ранее задержанному им гражданину, в отношении которого расследуется уголовное дело в сфере незаконного оборота наркотических средств, за материальное вознаграждение оказать ему содействие с целью избежания наказания, а также за общее покровительство и попустительство по службе в отношении него в будущем. Осознавая преступный характер сделанного ему сотрудником полиции предложения, гражданин обратился с данной информацией в УФСБ России по Мурманской области.

В августе 2018 года в результате грамотно спланированных и проведенных сотрудниками УФСБ России по Мурманской области оперативно-розыскных мероприятий, обвиняемый задержан после получения им взятки в виде денег в сумме 150 тысяч рублей.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, по результатам проведения сотрудниками УМВД России по Мурманской области ведомственной служебной проверки, обвиняемый уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

Прокурором города Кировска дана оценка достаточности собранных следствием доказательств, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Кировский городской суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по городу Апатиты Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего оперуполномоченного ОКОН МО МВД России «Апатитский», 1986 года рождения. Бывший офицер полиции обвиняется в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, а также за общее попустительство по службе в отношении него).

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.

 

 

 

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