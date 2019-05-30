Бывший военнослужащий Северного флота осуждён второй раз

Вступил в законную силу приговор Северодвинского гарнизонного военного суда в отношении бывшего военнослужащего Северного флота Ивана Ануфриева, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом… взятки в значительном размере».

Ранее, в результате работы сотрудников УФСБ России по Северному флоту установлено, что в 2015 году в подчиненной ему воинской части проводились организационно-штатные мероприятия. Располагая возможностью влияния на перевод подчиненных военнослужащих на равнозначные должности, в том числе в другие регионы России, не требующего их согласия, Иван Ануфриев подыскивал подчиненных, не желающих покидать обжитые места, и предлагал им свою помощь за «вознаграждение». Таким образом, с целью незаконного личного обогащения он получал от военнослужащих взятки в значительных размерах.

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета России по гарнизону Северодвинск и военной прокуратуры Северодвинского гарнизона были собраны достаточные доказательства для принятия судом решения о виновности должностного лица в совершении преступления. Иван Ануфриев приговорен к 4 годам лишения свободы (условно) с испытательным сроком 4 года, со штрафом в размере 600 тысяч рублей и лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 3 года.

Напомним, в феврале 2019 г. в отношении него уже принимались меры уголовно-правового характера по обвинению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».