Царь морей Нептун, наблюдая за поморской гребной регатой, получил удовольствие

В этом году, как всегда, в Мурманской области прошли соревнования сильнейших гребцов в поморской гребной регате. Соревновались сильнейшие, но принять участие могли все желающие. И примером тому – участие совсем молодой команды гребцов из Кандалакши. Все участники – старшеклассники, окончившие 9 и 10 классы, правда, ребята с хорошей физической подготовкой, поскольку занимаются ещё и самбо. В регате в номинации «Карбас» они выступали под номером 2 (капитан Павел Андросов).

Праздник поморской гребной регаты, независимо от состояния погоды, проходит у нас всегда интересно и на высшем уровне. Но в этом году, сразу надо сказать, организаторы превзошли сами себя: они так здорово выстроили ход праздничных мероприятий от появления Нептуна на празднике до церемонии награждения, что все были довольны – и участники соревнований, и болельщики, и гости Умбы.

В самом начале ведущие праздника - «бывалые моряки» (О. Новожилова, А. Березина и В. Колосова) и Нептун открыли регату, «разогрели» публику концертными номерами, подняли всем настроение. А уж после этого всех пригласили к самим соревнованиям. Публика до начала состязаний гребцов успела познакомиться с торговыми рядами, прицениться к сувенирам, попробовать различных вкусностей, развлечь своих детей на предлагаемых аттракционах. К примеру, можно было прокатить детей на маленьких автомобильчиках или на пони. И, надо сказать, дети с удовольствием катались, угощались сладкой ватой и напитками. Все желающие подкрепиться могли купить и шашлык, и курицу, и вкусную выпечку, а также напитки. Работники совхоза торговали молочной продукцией, а ещё угощали желающих молоком бесплатно. Приятный сюрприз для пришедших поболеть за спортсменов-гребцов.

По традиции всех участников регаты пригласили на поляну перед сценой, на которой восседал царь морей Нептун. Представили зрителям во всей их красе, благо, солнечная погода способствовала не только полюбоваться на спортсменов, но и сфотографировать их. Среди участников регаты был один из самых опытных гребцов, помор по происхождению Альберт Елисеев. Для него эта регата – юбилейная, 20-й раз он принимал участие в этом прекрасном и сложном соревновании. Ему и предоставили право открыть праздник и поднять флаг регаты. Конечно, многие друзья болели за него, ведь было бы обидно в такой день проиграть. Сразу отметим, что Альберт Сергеевич участвовал в эстафете (его команда: Ю. Бычков – капитан, А. Воловик, В. Бурцев и А. Елисеев) и его команда стала победителем (1 место).

Всегда приятно видеть на регате среди участников представителей молодого поколения. Одних участников из Кандалакши уже назвал. А из Умбы полностью молодёжного экипажа лодки не было, но, тем не менее, в команде Анатолия Воловика участвовали двое молодых парней – Никита Чернявский и Сергей Вольмар. Кстати говоря, Сергей Вольмар в этом году окончил школу, но он и в прошлом году участвовал в регате. Приятно, что это увлечение гребным спортом у него семейное, ведь его мама, Анастасия Баланина - капитан команды - и тоже постоянно участвует в регате.

Участница регаты Александра Чукчина как всегда приняла участие в регате. В прошлом году она участвовала в регате вместе с внуком Игорем Чукчиным (разумеется, в разных командах), но в этом году внук – выпускник школы, в это время не смог участвовать в регате (сдавал экзамены).

В посёлке немало молодёжи, которая могла бы принять активное участие в соревнованиях, однако большинство ребят присутствовали в качестве болельщиков и просто посетителей. Задолго до регаты интересовался у Анатолия Воловика, как идут тренировки? А он огорошил ответом: «Никак, нет желающих участвовать!» Ещё кого-то спросил, и снова получил такой же ответ. Огорчился. Подумал, почему не хотят участвовать? Правда, на регате всё же команды от Умбы выступили: в числе победителей умбяне заняли 2 место в соревновании карбасов (А. Воловик – капитан, С. Вольмар, В. Бурцев, Н. Дворников, Н. Чернявский), в соревновании на подъездках 1 место занял экипаж А.Елисеева (капитан) и Ю.Бычкова, и 4 место завоевал экипаж В. Анисимова (капитан) и В. Анисимова. Женские команды из Умбы заняли 3 и 4 места. Экипаж А.Баланиной (капитан), А. Бочиной, Г. Баженовой завоевали 3 место, экипаж А. Чукчиной (капитан), Т. Лукьянцевой, С. Смирновой пришли к финишу четвёртыми.

В эстафете участвовал всего один экипаж из Умбы: Ю. Бычков (капитан), А. Воловик, В. Бурцев, А. Елисеев, они заняли, как уже говорил, 1 место. Второе место в эстафете у команды из Кандалакши: В. Коншин (капитан), П. Андросов, Н. Медведева, В. Кудряшов. Это удивительно, что участники этой команды победили в эстафете, ведь у них практически не было времени для отдыха, поскольку все они участвовали в гонке карбасов. На третьем месте команда из Кировска. В эстафете участвовали 4 экипажа из Кировска, но победителями стали: А. Ковалёв (капитан), А. Тепляков, И. Максимов, И. Попов.

В соревнованиях карбасов 1 место завоевала команда из Кандалакши: В. Коншин (капитан), П. Андросов, Н. Медведева, В. Кудряшов, Г. ксёненко и А. Соболев. Третьим к финишу пришёл карбас команды из Кировска: Л. Зайков (капитан), Е. Шерин, И. Фадеев, И. Ломакин.

Победители в номинации «Подъездки»: 1 место заняли умбяне А. Елисеев (капитан) и Ю. Бычков, 2 место у Д. Лоскутова (капитан) и М. Баюты из Кандалакши, 3 место завоевали Д. Большаков (капитан) и В. аспопов.

В соревнованиях женских команд 1 место у команды из Кировска (Н. Корпунова - капитан, Е. Мороз, А. Бахтина). 2 место занял экипаж из Кандалакши (А. Бехряшева, М. Батюта, Н. Медведева). Всех победителей можно поздравить с законными наградами, но главной и общей для всех наградой стало хорошее праздничное настроение, полученное удовольствие от соревнований, концертных номеров, аттракционов и других развлекательных мероприятий. А это уже огромная заслуга организаторов и превосходных талантливых ведущих праздника – поморской гребной регаты.