Царапающейся северянке придётся заплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что 16 июля 2018 года в ходе исполнения должностных обязанностей автоэкипажу группы дорожно-патрульной службы отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по городу Мончегорску поступила ориентировка о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения). В районе дома № 10 по улице Ленинградская набережная в Мончегорске был остановлен автомобиль ВАЗ-21099 под управлением мужчины, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, в салоне которого присутствовала женщина.

Как мы уже сообщали, будучи недовольной законными действиями сотрудника полиции, связанными с оформлением административного материала за совершение указанного выше правонарушения, пассажирка, находясь в алкогольном опьянении подошла сзади и ногтями расцарапала шею полицейскому.

Подсудимая раскаялась в содеянном, полностью признала свою вину.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, приговором Мончегорского городского суда Мурманской области, с учётом степени общественной опасности совершенного преступления, влияния алкогольного опьянения на поведение при совершении преступления, характеристик личности, условий жизни и материального состояния подсудимой, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей с погашением в течении 60 дней со дня вступления приговора в законную силу.