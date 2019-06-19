ЦБ рекомендует банкам не взыскивать остаток долга по ипотеке после изъятия залогового жилья

Банк России предложил ипотечным кредиторам рассмотреть возможность прекратить взыскание оставшейся задолженности с граждан, уже лишившихся заложенного жилья в связи с неисполнением обязательств по ипотечному кредиту (займу), говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Как уточняется, информационное письмо регулятора рекомендует использовать такую меру даже несмотря на отсутствие всех обстоятельств, с которыми федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» связывает полное прекращение обеспеченных ипотекой обязательств.

Остаток задолженности после реализации заложенной недвижимости на торгах (или её перехода к кредитору после несостоявшихся торгов) может образоваться в том случае, если цена квартиры или дома не покрывает всего долга по кредиту или займу.

Ранее пункт 5 статьи 61 закона № 102-ФЗ позволял прекратить долг, если после несостоявшихся торгов кредитор оставлял заложенное жильё за собой. Вступившая в силу 25.07.2014 редакция указанной нормы позволила не требовать с должника выплаты остатка в том числе и после продажи залога, если кредитор получал выплату от страховой компании по программам страхования ответственности заёмщика либо страхования финансовых рисков кредитора. Соответственно, в ситуации, когда указанные виды страховок по ипотечному кредиту или займу отсутствуют, страховой выплаты не происходит и у гражданина остаётся обязанность выплачивать остаток долга.

В документе Банк России обращает внимание на важность соблюдения прав ипотечных заёмщиков, в частности на необходимость соблюдения и недопустимость нарушения пункта 5 статьи 61 закона № 102-ФЗ в его применимой редакции. Кроме того, по мнению регулятора, интересам потребителей в гораздо большей степени отвечало бы полное прекращение долга во всех случаях, когда на предмет ипотеки обращено взыскание.