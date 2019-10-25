ЦБ РФ четвёртое снижение ключевой ставки в текущем году осуществил на 50 базисных пунктов

Совет директоров Банка России сегодня принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 6,50%.

ЦБ РФ отмечает, что замедление инфляции происходит в стране быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Cохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными. В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0-4,5 до 3,2-3,7%. С учётом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

Это уже четвертое снижение ставки в текущем году. В прошлом году ключевая ставка снижалась два раза и повышалась также два раза. На начало и в конце 2018 года ключевая ставка составляла 7,75%.