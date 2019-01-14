ЦБ РФ возобновляет покупку валюты и успокаивает россиян

ЦБ РФ 15 января начнёт покупать валюту после почти полугодового перерыва. Однако регулятор уверен, что это не приведёт к ослаблению национальной валюты.

«В течение той паузы, когда ЦБ не выкупал валюту с рынка, она частично была использована для выплат по внешним обязательствам, но значительная её часть пошла на пополнение иностранных активов как банковской системы, так и корпоративного сектора», - сообщил в интервью «Российской газете» директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Алексей Заботкин, отметив, что сейчас валютная ликвидность в финансовой системе и в реальном секторе находится на высоком уровне и при возобновлении покупок часть этой валюты будет продана Центробанку. Таким образом, баланс спроса и предложения в нынешнем виде сохранится.

Кроме того, по словам Алексея Заботкина, ожидание будущих покупок заложено в курс ещё с конца ноября. Давление на курс также будет снижено за счёт традиционно благоприятной для рубля сезонности текущего счёта в I квартале. Положительную роль сыграет и сокращение объёма покупок из-за более низких цен на нефть.