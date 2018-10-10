ЦБ утвердил перечень системно значимых банков

Центральный Банк России утвердил перечень системно значимых кредитных организаций, количество которых не изменилось с 2017 года.

В перечень входят 11 банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора. В список вошли Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк и Московский Кредитный Банк.

На системообразующие банки распространяются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные требования к достаточности капитала в соответствии с «Базелем III».