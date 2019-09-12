«Цех семейного творчества» откроется в Апатитах

В Апатиатах и Кировске реализуется проект, направленный на популяризацию семейных ценностей «Цех семейного творчества». Это стало возможным, благодаря гранту, выделенному комитетом по культуре и искусству Мурманской области автономной некоммерческой организации развития культуры «Точка позитива». Партнером проекта выступил творческий центр «АртАрктик.лофт», где в рабочем пространстве мастерских имеется и выставочный зал, и сувенирная лавка, и площади для реализации проекта.

С 6 октября 12 пар взрослых и детей будут заниматься совместным творчеством под руководством опытных художников. Первое занятие с группой проведет председатель мурманского отделения Союза художников России Мария Михайленко, далее курс продолжится под началом художника Станислава Никонова. Для проекта уже закуплены всё необходимое: мольберты, кисти, карандаши, краски и другие материалы. В группе еще есть места, и все желающие могут присоединиться.

«Мы провели немало мастер-классов с детьми, и, по нашему опыту, они со своим не затуманенным сознанием могут уловить идеи, на которые взрослый просто не обратит внимание, - рассказала руководитель и администратор проекта Лариса Никонова. - Пары будут работать около месяца, а по окончании творческого курса мы организуем выставку их работ в нашем творческом центре и Кировском Дворце культуры. Самые интересные рисунки могут стать эскизами для сувениров – магнитов, открыток или других предметов».

Художник и педагог проекта Станислав Никонов обозначил его формат как «Семья для семьи» или «f4f» - «Family for family». В процессе реализации проекта участники узнают, как графический рисунок становится векторным изображением в программе «Corel», а после этого увидят процесс создания сувенира на лазерном гравере. Авторы лучших работ получат подарки и дипломы от организаторов новой творческой площадки.

Отметим, что данный проект, как и его продолжение - проект «Художник в театре», нашли грантовую поддержку и градообразующего предприятия - Кировского филиала АО «Апатит».