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Мурманская область. Арктика05.12.17 13:58

Цель нашей политики в Арктике – сохранить присутствие человека в Арктике - Дмитрий Рогозин

В развитии российской Арктики наступает время серьезных перемен, заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин на пленарном заседании форума «Арктика: настоящее и будущее», который проходит в Санкт-Петербурге.

«Мы верим, что наступает время серьезных изменений, перемен. По крайней мере сегодня Арктика – это точка особого понимания. Цель этих перемен – не освоение природных ресурсов и не милитаризация Арктики. Наша цель – сохранить присутствие человека в Арктике, выстроить для человека видимые долгосрочные жизненные перспективы. Наши арктические территории мы воспринимаем как территории для жизни, несмотря на то что жизнь в Арктике сложная и требует новых технологий, которые бы обеспечили комфортное пребывание граждан в Арктической зоне», – отметил Дмитрий Рогозин.

Президентом поддержано предложение правительства страны о наделении госкорпорации «Росатом» полномочиями и функциями по оказанию госуслуг в области морской деятельности и управления госимуществом в рамках Северного морского пути и прилегающих территорий при общей координации Госкомиссии по вопросам развития Арктики.

«До конца года будут сформированы четкие контуры этой структуры, а также сформированы предложения по нормативно-правовому обеспечению ее деятельности», – рассказал Дмитрий Рогозин.

Развитие Северного морского пути, считает вице-премьер, – это амбициозный, глобальный проект. Создание ритмичного работающего морского транспортного коридора с гарантированной круглогодичной проводкой по СМП в перспективе может создать принципиально новую транспортную конфигурацию и утвердить позиции России за полярным кругом. Реализация такого амбициозного проекта должна быть ориентирована на стимулирование развития сухопутных территорий, которые прилегают к СМП, подчеркнул Дмитрий Рогозин.

В августе этого года правительство РФ утвердило новую редакцию программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны РФ» с соответствующим финансированием. В развитии транспортной инфраструктуры в Арктике государство финансирует также мероприятия по очистке и рекультивации арктических территорий. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию головной новый ледокол «Арктика», до 2021 года – еще два серийных ледокола. В том же 2019 году должна заработать уникальная плавучая атомная электростанция на Чукотке.

«Впереди – принятие федерального закона по Арктике. В области нормативно-правового регулирования мы на этом не остановимся. Мы планируем провести комплексный анализ, совершенствование всей базы, которая регламентирует жизнедеятельность в Арктической зоне», – сообщил Дмитрий Рогозин.

После пленарного заседания Дмитрий Рогозин познакомился с экспозицией арктических компаний и регионов, развернутой на форуме «Арктика: настоящее и будущее».

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