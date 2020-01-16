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Мурманская область. Арктика16.01.20 10:08

Целеустремленные, ответственные и дисциплинированные специалисты нужны в атомной отрасли - Василий Омельчук

Лучшие старшеклассники Полярных Зорь мечтают работать на Кольской АЭС. Об этом юноши и девушки рассказали на традиционном мероприятии «Ёлка отличников», которая состоялась на производственной площадке заполярной атомной станции. Чести посетить традиционное новогоднее мероприятие за успехи в учёбе и общественной жизни удостоились 20 лучших учеников полярнозоринских школ и гимназии.

Ребята не только побывали с увлекательной экскурсией на производственных объектах, но и побеседовали с руководителями крупнейшего энергетического предприятия Кольского Заполярья, а также получили новогодние подарки.

Традиция новогоднего поздравления и напутствия лучших старшеклассников на Кольской АЭС существует более 20 лет. На «Ёлку отличников» приглашаются школьники, имеющие высокие достижения в учёбе, победители олимпиад и лауреаты конкурсов, участники проектов «Школы Росатома», успешные спортсмены и активисты волонтерского движения.

На предприятии этих ребят уже сегодня рассматривают в качестве будущих квалифицированных специалистов, готовых прийти на смену своим родителям, бабушкам и дедушкам и продолжить семейные династии кольских атомщиков.

На встрече с руководителями Кольской АЭС школьники продемонстрировали вполне зрелые взгляды и свою заинтересованность в получении профильного образования, а также в построении профессиональной карьеры.

Вопросы ребята задавали тоже совсем по-взрослому. Их интересовали перспективы развития атомной энергетики, востребованные в отрасли профессии и специальности и даже то, какими личными качествами должны обладать работники атомных станций.

«Быть лучшими – это огромный труд и большая ответственность. Но именно такие целеустремленные, ответственные и дисциплинированные специалисты нужны в атомной отрасли, необходимы нашей станции – инновационном предприятии, где реализуются самые современные достижения науки и техники.

Поэтому, учитесь, получайте новые знания каждый миг, каждую минуту, уважайте своих родителей и учителей, представителей старшего поколения и будьте всегда полезными для общества», - напутствовал старшеклассников директор Кольской АЭС Василий Омельчук.

 

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