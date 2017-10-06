Цена на «чёрное золото» разворачивает доллар к росту

Цена нефти снижается сегодня утром, поскольку инвесторы насторожены относительно тропического шторма «Нэйт», направляющегося к Мексиканскому заливу, свидетельствуют данные торгов. Скорость ветра в центре шторма достигала 64 километров в час. Шторм движется в северо-западном направлении со скоростью около 12 километров в час.

Ранее в пятницу Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США сообщило, что нефтегазовые компании начали эвакуацию своих сотрудников с платформ в американской части Мексиканского залива из-за шторма. Регулятор также отметил, что компании остановили добычу на 14,55% добывающих мощностей нефти и 6,4% - газа в Мексиканском заливе в США. Таким образом, добыча нефти в регионе сокращена на 254,6 тысячи баррелей в сутки. При этом инвесторы не исключают, что свою работу в регионе приостановят и НПЗ, что сократит спрос на сырье.

Сдерживают снижение мировых нефтяных цен новости о том, что 5 октября президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд в ходе переговоров обсуждали совместные действия стран, которые положительно повлияли на ситуацию на рынке, а также возможность дальнейшего взаимодействия по этому направлению.

Доллар незначительно растёт в начале торгов на Московской бирже, евро снижается. Рубль стабилен к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,7144 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 13,33 копейки. К последней сделке 5 октября доллар подрос на 1,69 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 29,70 копейки и составил 67,4817 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 3,58 копейки.