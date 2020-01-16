Цена на нефть поддерживает курс рубля, а доллар и евро «залезли на качели»

Нефть дорожает сегодня утром после того, как США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения, в рамках которого Пекин согласился увеличить закупки ряда услуг и товаров у Штатов, свидетельствуют данные торгов.

Подписание первой части торговой сделки США и КНР состоялось в Вашингтоне в среду вечером. Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

Согласно договору, Китай обязан увеличить закупки американских товаров и услуг на 200 миллиардов долларов в ближайшие два года, включая и энергоносители. По словам Трампа, ожидается только две фазы соглашения, и переговоры по второй части сделки начнутся «в ближайшее время».

Китай является крупнейшим потребителем нефти в мире, поэтому новости по торговле страны отражаются на ожиданиях по спросу на нефть.

«Поскольку сделка является лишь перемирием без значительного снижения пошлин, влияние (торгового соглашения. - Ред.) остается ограниченным», - считают аналитики «ANZ», чьё мнение приводит агентство «Рейтер». Эксперты вместе с этим ожидают новой эскалации торговой напряженности в текущем году.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 61,4194 рубля. По отношению к последней сделке 15 января доллар почти не изменился. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 1,34 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» понизился к последней сделке на 5,57 копейки и составил 68,4693 рубля. К официальному курсу евро вырос на 9,46 копейки.