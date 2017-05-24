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Мурманская область. Арктика24.05.17 10:31

Цена нефти растёт, рубль укрепляется

Цена нефти растёт сегодня утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о снижении запасов «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту «API», запасы нефти в США снизились на 1,5 миллиона баррелей. При этом запасы бензина уменьшились на 3,15 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,85 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 210 тысяч баррелей.

Трейдеры также ожидают данных по запасам нефти от Минэнерго США. По прогнозам опрошенных агентством «Рейтер» аналитиков, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 19 мая, снизились на 2,419 миллиона баррелей, или на 0,46% - до 518,381 миллиона баррелей.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже снижением. Рубль растёт к бивалютной корзине на фоне стабильной нефти. Поддержку российской валюте отказывает также налоговый период, основные выплаты в рамках которого ожидаются на этой неделе, и операции carry trade.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  составил 56,2997 рублей. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 29,55 копейки. К последней сделке 23 мая доллар подешевел на 11 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, упал на 72,26 копейки и составил 62,8963 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 13,37 копейки.

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