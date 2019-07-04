Ценники: капуста и лук дешевле, морковь и картофель дороже

В Мурманской области с 25 июня по 1 июля отмечается снижение цен на свежую белокочанную капусту (на 15,2%), куриные яйца (на 3,1), репчатый лук (на 2,6%).

Как отмечает Мурманскстат, за этот период подорожали морковь (на 3,5%), картофель, яблоки (на 1,2), охлаждённые и мороженые куры, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности (на 0,6%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напоминаем, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.