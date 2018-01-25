Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия» планирует обустроить квартиру для временного проживания матерей с детьми, которые попадают в сложную житейскую ситуацию

25 января глава ЗАТО г. Североморск Владимир Евменьков, председатель совета депутатов флотской столицы Евгений Алексеев и заместитель главы администрации, курирующий социальные вопросы Эдуард Миронов посетили Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия», оказывающий помощь беременным, матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, неполным, малообеспеченным и многодетным семьям, который располагается в Североморске на улице советская в доме № 21а.

Здесь состоялась их встреча и обстоятельная беседа с иереем Сергием (Филипповым), ключарем храма святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, руководителем социального отдела церковной благотворительности Североморской епархии. Приход этого храма ранее занимался благотворительностью по программе «Социальное сиротство», а после благословения патриарха московского и Всея Руси Кирилла, смогли получить грант в размере 500 тысяч рублей, и создать Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия», который был открыт 15 декабря 2016 года.

Этому центру помогают сотни североморцев, предприниматели, которые приносят не только хорошие, бывшие в употреблении вещи, но и совсем новую одежду и обувь, продукты питания. Многие военнослужащие приносят армейские пайки. Центр объединил более 50 волонтеров, которым Эдуард Миронов в декабре, в День волонтера вручил волонтерские удостоверения.

Во время беседы речь зашла о выделении Центру более просторного помещения, где иерей Сергий намерен обустроить квартиру для временного проживания матерей с детьми, которые попадают в сложную житейскую ситуацию.

Владимир Евменьков пообещал разобраться с ситуацией и оказать помощь с выделением помещения. Он поставил Эдуарду Миронову задачу в течение недели решить этот вопрос с комитетом имущественных отношений. Он же предложил отцу Сергию заявиться на областные гранты, которые помогут более успешно решать проблемы Центра и оказанию помощи нуждающимся.

- 2018 год – Год волонтера, - напомнил Владимир Васильевич. – Мы не можем не откликнуться на вашу просьбу, а североморцев призываю принять участие в работе Центра гуманитарной помощи «Стезя милосердия».