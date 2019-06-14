Центр комплексной реабилитации для детей младшего возраста открылся на базе Мурманского специализированного дома ребёнка

На базе дневного стационара Мурманского областного дома ребёнка, специализированного для детей с поражением центральной нервной системы и особенностями физического развития, открылось отделение ранней реабилитации.

На сегодняшний день это единственное учреждение в регионе, которое оказывает комплексную помощь: медицинскую, реабилитационную, коррекционно-развивающую пациентам в самом раннем возрасте – от 2 месяцев до 4 лет, что, по мнению специалистов, в разы повышает её эффективность.

На начальном этапе в центре занимаются 10 малышей, с которыми специалисты работают по индивидуальной программе. Прием ведут врач-педиатр, невролог, детский психиатр, инструктор ЛФК, массажист, учитель-дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель, работает кабинет физиотерапии. Во время занятий с детьми основам проведения развивающих упражнений обучаются и родители, что позволит в дальнейшем заниматься самостоятельно в домашних условиях.