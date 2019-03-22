Центр материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы по Мурманской области осуществляет сброс сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию, в реку Роста

Прокурорской проверкой установлено, что в целях реализации уставной деятельности Мурманским отделением филиала «Северо-Западный территориальный округ» Федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРао», Филиалам № 1 акционерного общества «Завод по термической обработке твёрдых бытовых отходов», Федеральным автономным учреждением «Центр материально-технического обеспечения Федеральной противопожарной службы по Мурманской области» осуществляется сброс сточных вод в водный объект – реку Роста.

Как установлено проверкой, право пользования рекой Роста для сброса сточных, в том числе дренажных вод указанным юридическим лицам Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области не предоставлялось.

В нарушение п. 2 ч. 3 ст. 11 Водного кодекса Российской Федерации, названными юридическими лицами осуществляется сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в реку Роста в отсутствии решения о предоставлении водного объекта в пользование.

Кроме того, проверка показала, что в нарушение ч. 2 ст. 55 Водного кодекса РФ, п.п. «ж» п. 4 Правил охраны поверхностных водных объектов, утвержденных постановлением правительства РФ от 05.02.2016 № 79 хозяйствующими субъектами не обеспечено оборудование эксплуатируемой системы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенной в границах водоохранной зоны реки Роста, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения в соответствии со ст.65 Водного кодекса Российской Федерации.

Как следствие, в нарушение ст. 39 федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», п. 1 ч. 1 ст. 60 Водного кодекса РФ юридическими лицами допускается сброс сточных вод в реку Роста, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию.

По выявленными нарушениям действующего законодательства Российской Федерации природоохранным прокурором в отношении должностных лиц указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях по 7.6 КоАП РФ (использование водного объекта без документов, на основании которых возникает право его пользования), ч. 1 ст. 8.45 КоАП РФ (невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды, в случаях, если такие требования установлены законом), которые направлены в Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области для рассмотрения по существу.

В целях устранения выявленных нарушений закона природоохранной прокуратурой в адрес руководителей организаций внесены представления, рассмотрение которых находятся на контроле природоохранной прокуратуры.