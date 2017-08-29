Центр Мурманска освободят от машин в День знаний

В Мурманске в связи с проведением народных гуляний, посвященных Дню знаний, 1 сентября будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца, а также освобождены от транспорта:

улица Ленинградская - от улицы Воровского до улицы Профсоюзов - с 00 до 18 часов,

улица Воровского - от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 12 до 18 часов.