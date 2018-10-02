Центр Мурманска отдают под праздник

В Мурманске в связи с организацией праздничных мероприятий, посвященных 102-й годовщине со дня основания города Мурманска, будет запрещено движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:

— по улице Пушкинской - с 00 до 24 часов 4 и 5 октября;

— по улице Ленинградской, от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов - с 00 до 22 часов 6 октября;

— по улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Коминтерна - с 12 до 22 часов 6 октября;

— на площади перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» - с 00 до 22 часов 6 октября.

Будут освобождены от транспорта 6 октября 2018 года:

— автостоянки от дома № 19 до дома № 27 по проспекту Ленина и в районе здания МАОУ ДО ДТШ (проспект Ленина, 16) для сбора участников соревнований с 6 до 12 часов 30 минут;

— улица Профсоюзов от проспекта Ленина до улицы Ленинградской с 9 до 13 часов 30 минут;

— проспект Ленина от улицы Воровского до улицы Карла Маркса с 9 часов до 13 часов 30 минут;

— улица Ленинградскую от дома № 5 по улице Коминтерна до улицы Профсоюзов с 00 до 22 часов;

— улица Воровского от проспекта Ленина до улицы Коминтерна с 00 до 22 часов;

— площадь перед зданием ОАО «ГДЦ «Меридиан» с 00 до 22 часов.

Также 6 октября будет перекрыто движение транспорта:

— по улице Марата, от дома № 8 по улице Марата до проспекта Ленина - с 9 до 12 часов;

— по улице Генерала Журбы, от проспекта Ленина до дома № 1 по улице Генерала Журбы - с 6 до 12 часов;

— по улице Профсоюзов от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна - с 6 до 11 часов и с 13 часов до 13 часов 30 минут, за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам;

— по улице Профсоюзов от улицы Софьи Перовской до улицы Коминтерна - с 11 до 13 часов;

— по проспекту Ленина от улицы Воровского до улицы Карла Маркса - с 9 до 11 часов, за исключением общественного, двигающегося по установленным маршрутам;

— по проспекту Ленина от улицы Воровского до улицы Карла Маркса - с 11 до 13 часов. По мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий будет открыто движение транспорта.

— по проспекту Ленина от здания МАОУ ДО ДТШ (проспект Ленина, 16) до улицы Воровского - с 11 часов до 12 часов 30 минут. По мере освобождения проезжей части дороги участниками спортивных мероприятий будет открыто движение транспорта.

Согласно программе спортивных мероприятий будет приостановлено движение транспортных средств на время пробегов 83-го традиционного легкоатлетического пробега «Кола — Мурманск» и XXIII массового легкоатлетического пробега «Мой Мурманск».