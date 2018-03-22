Мурманская область. Арктика22.03.18 10:45
Центр Мурманска отдают под торжественную церемонию открытия традиционного 84-го Праздника Севера
24 марта в Мурманске состоится торжественная церемония открытия традиционного 84-го Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся. С 18 до 22 часов 24 марта на ул. Воровского, на участке от проспекта Ленина до ул. Ленинградской будет организована выездная торговля.
Также, в связи с проведением торжественной церемонии открытия будет запрещена движение и парковка транспортных средств, за исключением имеющих спецпропуска установленного образца:
– по ул. Ленинградской, от ул. Профсоюзов до ул. Воровского, с 00 до 23 часов 24 марта;
– по ул. Воровского, от пр. Ленина до ул. Ленинградской, с 00 до 23 часов 24 марта.
Вышеуказанные участки будут освобождены от припаркованного транспорта.
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