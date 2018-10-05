Центр народов Севера приглашает организации и объединения пополнить библиотечный фонд литературой на саамскую тематику

Центр народов Севера ежегодно в рамках государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество» осуществляет издание и переиздание художественной литературы, учебно-методических материалов на саамскую тематику для взрослых и детей, выпускает сборники саамских сказок и песен в формате CD-дисков.

Материалы, изданные учреждением в рамках государственной программы, одинаково интересны тем, кто изучает саамский язык, и тем, кто только начинает свое знакомство с самобытной культурой коренного малочисленного народа Севера Мурманской области – саамов.

В период с 2007 по 2017 год издано 39 литературных произведений, в том числе учебно-дидактических материалов, общим тиражом более 23 000 экземпляров. Книги распространяются через библиотечную систему Мурманской области, по учреждениям образования и культуры на безвозмездной основе.

Организации, имеющие статус юридического лица, заинтересованные в пополнении библиотечного фонда литературой на саамскую тематику могут обратиться в Центр народов Севера по адресу: 183031, г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, офис 306 или по электронной почте centr_kmns@inbox.ru.