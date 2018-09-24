Центр поддержки гражданских инициатив открыли в Мурманске

В Мурманске председатель областной Думы Сергей Дубовой принял участие в презентации проекта – «Центр поддержки гражданских инициатив»

Приветствуя собравшихся, глава регионального парламента отметил, что выбор Мурманской области для презентации «Центра поддержки гражданских инициатив» не случаен: «В Кольском Заполярье живут люди неравнодушные, с активной гражданской позицией, более того, заинтересованные в развитии и процветании родного края».

Сергей Дубовой подчеркнул, что открытие Центра очень полезное и своевременное начинание.

Проект направлен на поддержку, продвижение и юридическое сопровождение гражданских активистов, а также инициатив по созданию некоммерческих организаций.

Работа Центра будет координироваться как на федеральном, так и на региональном уровне. В Мурманской области появится наблюдательный совет, в который войдут представители общественности, депутаты различных уровней, эксперты.

В презентации также приняли участие депутаты областной Думы.