Центр проектного менеджмента проводит обучение в правительстве Мурманской области
В правительстве Мурманской области проходит организованное Министерством экономического развития Мурманской области – региональным Проектным офисом обучение по программе «Управление проектами в органах власти: базовые знания».
В группу слушателей вошло 36 человек, включая работников исполнительных органов государственной власти региона, подведомственных организаций, а также впервые – представителей органов местного самоуправления.
Проводит обучение сертифицированный специалист Центра проектного менеджмента, созданного на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и наделенного Правительством Российской Федерации функциями центра компетенций проектного управления.
Большое внимание в программе уделено получению практических знаний и навыков.
Приветствуя участников мероприятия, руководитель Проектного офиса Елена Тихонова отметила важность получения знаний и навыков в области современных управленческих технологий, позволяющих наиболее эффективно решать поставленные задачи.
Успешно завершившие обучение по программе получат свидетельства о повышении квалификации и будут включены в кадровый резерв участников проектной деятельности.