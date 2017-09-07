Центр развития творчества детей и юношества пгт.Зеленоборский открылся после ремонта

Свои двери распахнул обновленный Центр развития творчества детей и юношества (ЦРТДиЮ) в пгт.Зеленоборский. В течение всего лета в учреждении шел ремонт. Силами педагогов, родителей воспитанников и волонтеров была проделана огромная работа.

В прошлом году ЦРТДиЮ переехал в здание бывшего детского дома. Здесь же расположились школа искусств и центр детского творчества «ВЕГА». Состояние помещений на момент переезда, по словам директора учреждения Елены Соколовой, оставляло желать лучшего. Сегодня здесь красиво, светло, современно и комфортно. Всего отремонтировано 17 помещений. В рамках федеральной программы «Доступная среда» было закуплено специальное оборудование, на входе установлен пандус, заменены двери, в помещениях произведена перестановка мебели и внесены некоторые конструктивные изменения, которые позволят маломобильным группам граждан и детям с ограниченными возможностями здоровья беспрепятственно передвигаться по учреждению.

Также по программе «Доступная среда» было закуплено оборудование для инклюзивного образования. Теперь воспитанники ЦРТДиЮ смогут открыть для себя два новых творческих направления – песочная графика и живопись эбру (живопись по воде).

На первом этаже здания будет работать спортивный зал. Он оборудован новым боксерским рингом, «грушами» и различными тренажерами.

Перед началом нового учебного года глава администрации муниципального образования Кандалакшский район проинспектировал учреждение и оценил результат проведенных в ЦРТДиЮ ремонтных работ, обновленные кабинеты, современное оборудование для занятий. Андрей Иванов выразил уверенность, что произошедшие в здании Центра перемены приятно удивят всех, кто придет сюда после летних каникул.

По словам директора ЦРТДиЮ Елены Соколовой, работы по обустройству учреждения будут продолжены. В планах сделать ремонт во втором крыле здания, благоустроить детскую площадку и прилегающую территорию, обновить фасад.

Сейчас Центр развития творчества детей и юношества готовится к проведению традиционного праздника друзей. Он состоится в октябре. На мероприятии, в том числе, будут отмечены все, кто оказал посильную помощь в ремонте учреждения.