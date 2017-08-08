Центр стратегических разработок определит будущее новых атомных суперледоколов и Северного морского пути

Центр стратегических разработок (ЦСР, председателем совета которого является экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин) по заказу предприятия госкорпорации «Росатом» ФГУП «Атомфлот» оценит потребность в новых сверхмощных атомных ледоколах нового поколения проекта 10510 «Лидер» для обеспечения грузовых перевозок по Северному морскому пути и разработает финансово-экономическую модель строительства и эксплуатации этих атомоходов.

Как сообщается на сайте закупок «Росатома», огсновными задачами новых атомоходов должны стать обеспечение круглогодичной навигации по Северному морскому пути и проведение экспедиций в Арктику. Проведение крупнотоннажных судов предполагается за счёт большой ширины этих ледоколов. Согласно техническому заданию, эксперты ЦСР должны будут определить потребность и оценить социально-экономические и бюджетные эффекты строительства и эксплуатации двух атомных ледоколов нового поколения проекта 10510 «Лидер» для обеспечения перевозок морским транспортом в арктической зоне РФ, в том числе по Северному морскому пути.

Предстоит проанализировать существующую и перспективную потребность в использовании атомного ледокольного флота в рамках СМП, в том числе оценить нынешнюю и возможную к 2030 году грузовую базу для транспортировки в рамках СМП и ключевых конкурирующих маршрутов.

Также надо будет составить финансово-экономическую модель строительства и эксплуатации атомных суперледоколов для обеспечения перевозок морским транспортом в российской арктической зоне, в том числе по СМП, учитывающую несколько вариантов финансирования строительства ледоколов «Лидер» (в том числе с использованием принципов государственно-частного партнерства).