Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке будет обеспечен необходимыми энергоресурсами

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун напомнила, что 10 августа состоялась встреча председателя правительства России Дмитрия Медведева с председателем правления ПАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. Разговор шёл о реализации проекта «Ямал СПГ», частью которого является создание Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке. Первую линию Кольской верфи «НОВАТЭК» планирует запустить уже в 2019 году. По оценкам руководства компании, на Кольской верфи будет задействовано порядка 8-10 тысяч рабочих и специалистов.

Глава региона отметила, что со своей стороны правительство Мурманской области сделало немало, чтобы проект состоялся. Исполнен указ президента об исключении необходимых территорий из состава ЗАТО Александровск, компании предоставлены инвестиционные площадки, оперативно получено разрешение правительства РФ на создание искусственных земельных участков.

О том, как сейчас обстоят дела с проектом «Кольской верфи» и что регион должен предпринять в будущем для его успешной реализации, рассказала министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

Как сообщила Ольга Кузнецова, компания «Кольская верфь» уже приступила к подготовительным работам на площадке в Белокаменке. С целью поддержки проекта правительством Мурманской области создана специализированная рабочая группа, в рамках которой решаются вопросы, связанные с транспортным и энергетическим обеспечением будущей верфи, подготовкой кадров. Кольской верфью определена необходимая потребность в электрической мощности, подписан договор на технологическое присоединение. Таким образом, к моменту запуска верфи предприятие будет обеспечено необходимыми энергоресурсами. Также решаются вопросы по реконструкции автодорог «Мишуково – Снежногорск» и автоподъезда к селу Белокаменка.

Губернатор поручила министру развития промышленности и предпринимательства держать вопрос на особом контроле.

«Прошу все министерства, входящие в состав рабочей группы и ответственные за реализацию распоряжения правительства Российской Федерации, оказать проекту максимальную поддержку», – подчеркнула Марина Ковтун.