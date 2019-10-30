Центр занятости населения приглашает на ярмарку вакансий

В центре занятости населения Мурманска 31 октября с 11 до 13 часов будет проходить ярмарка вакансий Кировского филиала АО «Апатит».

На ярмарке будут представлены вакансии инженерно-технических и горнорабочих профессий. Специалисты филиала ОА «Апатит» расскажут о предприятии, перспективах его развития, об условиях труда, квалификационных требованиях и предоставляемых социальных гарантиях.

Всем заинтересованным посетителям ярмарки при себе необходимо иметь паспорт и документы, подтверждающие профессиональное образование или квалификацию, опыт работы.

Ярмарка состоится по адресу: г.Мурманск, ул. Академика Книповича, 48, каб. № 222.

В настоящее время филиал АО «Апатит» является крупнейшим производителем высокосортного фосфатного сырья и единственным в России производителем нефелинового концентрата. Предприятие входит в Группу компаний «ФосАгро» – одного из мировых лидеров по производству экологических чистых минеральных удобрений, востребованных в России и 100 зарубежных странах.