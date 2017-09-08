Централизованная библиотечная система стала участником VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!»

Централизованная библиотечная система г.Полярный стала участником VIII Всероссийской выставки-форума «Вместе – ради детей!».

Выставка-форум, которая представляет собой уникальное пространство для демонстрации результатов программной и проектной деятельности в сфере поддержки детства, организована московским Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и правительством Мурманской области.

Делегация выставки-форума во главе с Борисом Коганом, уполномоченным по правам ребёнка Мурманской области, побывала в Полярном, где посетила городской историко-краеведческий музей, а затем и гимназию, на базе которой состоялся круглый стол и прошла специализированная выставка.

Библиотечная система ЗАТО Александровск предложила вниманию участников форума развернутую экспозицию. На ней были представлены работы призеров и победителей конкурса рукописной книги, который уже более двадцати лет объединяет семьи, школы, учреждения культуры Полярного, Гаджиево и Снежногорска.