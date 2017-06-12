Центральная площадь города-героя Мурманска отдана под праздничные мероприятия, посвящённые Дню России

12 июня город-герой Мурманск отмечает День России. Сегодня в сквере на ул. Ленинградской в 12 часов начнётся интерактивная программа. Будет организована работа тематических площадок: Молодёжный центр гражданско-патриотического воспитания (турнир по армрестлингу, тир, выставка оружия и туристического снаряжения, конкурс силачей - гиревиков «Потомки Поддубного»); Центр психологической помощи молодёжи (творческий интерактив «Мой личный герб»); Центр креативного развития молодёжи совместно с Молодёжным культурным центром (творческий интерактив - пазлы); Центр развития волонтерского движения (раздача ленточек с символикой РФ, листовок с текстом Гимна России); Молодёжный центр творчества и социальной адаптации (аквагрим, творческий интерактив – воздушные шары).

На площади Пять Углов пройдёт народное гулянье «Я люблю Россию!» С 11 часов начинают работу праздничная ярмарка, «Детский городок» (горки, батуты, электромобили). Художники готовы нанести на лица желающих рисунки с символикой праздника.

В 12 часов стартует спортивный проект «Родной двор - родной город». В это же время начнёт работу музыкальная площадка, где каждый желающий, может исполнить песню, танец или частушку под звуки баяна.

В 13.10 стартует турнир среди участников клубов «Исторического фехтования», откроется шатёр - «караоке», где всем гостям праздника предлагается исполнить популярные песни о России.

Большой гала-концерт с участием артистов города Мурманска, Североморска и Колы начнётся в 15 часов. На 16.30 запланировано массовое исполнение гимна РФ участниками праздника.

Праздничная программа продолжится в центральном сквере у фонтана, где воспитанники ДЮСШ и домов творчества, покажут лучшие концертные номера разных стилей - от хип-хопа до классического танца.

Праздничная дискотека будет работать с 17.30 до 19.00.

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