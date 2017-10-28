Центральная районная больница ЗАТО город Североморск отметила 60-летний юбилей

Вчера во Дворце культуры «Строитель» состоялся праздничный вечер, посвященный 60-летнему юбилею Центральной районной больницы ЗАТО город Североморск.



Со сцены ДК «Строитель» добрые слова в адрес североморских медицинских работников звучали из уст заместителя министра здравоохранения Мурманской области Людмилы Ушаковой, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Татьяны Кусайко, депутата Мурманской областной Думы Юрия Шадрина. Лучшие сотрудники североморской ЦРБ были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами губернатора Мурманской области Марины Ковтун, министерства здравоохранения Мурманской области, Мурманской областной Думы.



С 60-летием больницы сотрудников ЦРБ поздравил глава ЗАТО город Североморск Владимир Евменьков. Владимир Васильевич отметил большой вклад, который работники здравоохранения внесли в развитие флотской столицы. Врач-методист по контролю качества лечения и обследования больных Североморской районной больницы Татьяна Яковлевна Генис, главный врач североморской ЦРБ с 1979 до 2013 гг. Александр Кириллович Цыганенко являются почетными жителями города. Знаком «За заслуги перед Североморском» награждена заведующая стоматологией Анна Владимировна Ведерникова. Владимир Евменьков поблагодарил коллектив Центральной районной больницы за труд и вручил главному врачу североморской ЦРБ Дмитрию Панычеву памятные подарки.



Концертную программу для североморских медицинских работников подготовил творческий коллектив ДК «Строитель».

