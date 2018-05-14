Центробанк в Мурманске откроет двери для посетителей

В канун дня проведения культурно-просветительской акции «Ночь музеев» отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации откроет двери для посетителей.

Гостям музейно-экспозиционного фонда отделения Мурманск расскажут историю появления денег, а также покажут дореволюционные, советские и постперестроечные ценные бумаги. Кроме того, посетители увидят редкие памятные монеты, связанные с историей Мурманской области, образцы банковской техники, коллекцию агитационных ретро-плакатов, посвященных деньгам.



Записаться на лекцию можно в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по телефону (8152) 680-168 до 17 мая.



Площадка будет работать 18 мая 2017 года с 12 до 17 часов по адресу: г. Мурманск, ул. Профсоюзов, 11.



В день мероприятия для прохода в здание обязательно будет нужен паспорт.