«Centurion» готов бороться с пылью даже в мороз

В Мурманском морском торговом порту испытали суперсовременный вакуумный погрузчик. Принципиальным отличием новейшего «вакуумного пылесоса» от аналогов является его способность создавать в рабочем органе «высокоразреженный вакуум». Кроме того новая машина может работать круглогодично, в том числе, в условиях отрицательных температур до -20°С.

Мобильный вакуумный погрузчик «Centurion LN1012», смонтированный на грузовом шасси «Volvo», машина предназначена для работы по уборке пыли и остатков грузов на причалах, складах, технологических проездах и дорогах. Ширина полосы уборки составляет без малого 2,5 метра, а объём контейнера для собранного материала – 12 кубических метров.

Испытания показали высокую эффективность новой техники, приобретенной мурманскими портовиками в рамках масштабной экологической программы. Уже через несколько дней мобильный вакуумный погрузчик приступит к регулярной уборке технологической площадки ПАО «ММТП».

В 2018 году портовики планируют приобрести еще одну такую машину. Всего же инвестиции ПАО «ММТП» в реализацию экологических проектов в наступившем году могут составить более 1 миллиарда рублей.