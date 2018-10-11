Мурманская область. Арктика11.10.18 10:40
Цены на автомобильное топливо на АЗС региона почти не изменились
УФАС представило данные о ценах на автомобильное топливо на АЗС Мурманской области за период с 1 по 7 октября 2018 года.
Цены фактически не изменились. Без изменения остались цены на ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», АЗС ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
На заправках ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цена топлива увеличилась, в зависимости от марки, несильно. Повышение составило от 2 до 7 копеек за литр.
Стоимость дизельного топлива на АЗС ООО «Колизей» учеличилась на 60 копеек.
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