Цены на белокочанную капусту, морковь и картофель продолжили снижение

Как сообщает Мурманкстат, с 1 по 7 августа текущего года в Мурманской области зарегистрировано снижение цен на белокочанную капусту (на 9,9%), морковь (на 8,3), картофель (на 4,7), репчатый лук (на 2,7), пшено (на 1,2), мороженую неразделанную рыбу (на 0,9), яблоки (на 0,8), куриные яйца (на 0,7%).

Средние цены на сливочное и подсолнечное масло возросли (соответственно на 0,5% и 0,4%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.