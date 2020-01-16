Цены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли
Специалисты УФАС Россиии по Мурманской области с 6 по 12 января текущего года провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».
За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 46,95 руб.
|
увеличение на 30 коп.
|
Дт/зим
|
в среднем 51,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
45,41 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
48,42 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
53,13 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 43,95 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
АИ-95
|
в среднем 46,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 51,75 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
в среднем 44,00 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
в среднем 47,18 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
в среднем 52,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,99 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
47,15 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
51,95 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:
|
АИ-92
|
43,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
АИ-95
|
46,80 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
51,70 руб.
|
изменений не зафиксировано
У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились:
|
АИ-92
|
44,10 руб.
|
увеличение на 20 коп.
|
АИ-95
|
46,90 руб.
|
изменений не зафиксировано
|
Дт/зим
|
52,20 руб.
|
изменений не зафиксировано
За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» не изменились: АИ-92 - 51200 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 52600 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 59700 руб./т (изменений не зафиксировано).
У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55803 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 58217 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -61200 руб/т (изменений не зафиксировано).