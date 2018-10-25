Цены на бензин «радуют» своим устойчивым ростом

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 15 по 21 октября провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 41,80 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 44,50 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 46,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,09 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,80 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 41,95 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 45,95 руб. - увеличение на 5 коп.; Дт/зим - в среднем 48,60 руб. - увеличение на 55 коп.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,80 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - в среднем 46,20 руб. - увеличение на 65 коп.; Дт/зим - в среднем 49,05 руб. - увеличение на 35 коп.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,19 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,65 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 48,15 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,80 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 46,60 руб. - увеличение на 70 коп.; Дт/зим - 48,00 руб. - увеличение на 60 коп.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 43,19 руб. - увеличение на 20 коп.; АИ-95 - 47,29 руб. - увеличение на 97 коп.; Дт/зим - 43,39 руб. - увеличение на 40 коп.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 55700 руб/т (увеличение на 1100 руб/т); АИ-95 - 60500 руб/т (увеличение на 1000 руб/т); Дт/летн - 57500 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 55800 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 60800 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/летн -57500 руб/т (изменений не зафиксировано).