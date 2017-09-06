В Финляндии богатые мужчины в среднем живут на 10 лет дольше, чем бедныеРАМКИ ЗАКОНА: Спецмашина свалилась с «неба» на придомовой участок - ищите юриста!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика06.09.17 12:35

Цены на бензин у оптовиков и на АЗС Мурманской области сделали паузу – не изменились

Специалисты УФАС России пот Мурманской области с 28 августа по 3 сентября провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области   ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона  ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,74 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,54 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:  АИ-92 - в среднем 38,62 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 41,45 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/лет - в среднем 42,42 руб. -  изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 -  38,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  41,35 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,09 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  41,75 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:  АИ-92 -  38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/лет -  42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца  ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  41,49 руб. - изменений не зафиксировано; ДТ/лет - 42,69 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47500 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48800 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 42300 руб/т (увеличение на 200 руб/т.).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48400 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/лет - 41650 руб/т (изменений не зафиксировано).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееИзбиратели Полярного доверили власть самовыдвиженцам
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 108 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

VflentinaKomarova
06.09.17 13:18
А когда будет повышение, он что не сказал? С худого козла -хоть шерсти клок
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам, не охваченным майскими указами, повысят на 4% - Минтруд
Ирина
06.09.17 13:07
Какое ОГРОМНОЕ повышение!!! Теперь заживу.
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам, не охваченным майскими указами, повысят на 4% - Минтруд
Podozritelniy
04.09.17 21:29
Причина очередного пожара будет устанавливаться!!! Стандартная отговорка при ясном действии - экономим на разборке и вывозе мусора.
Комментарий к новости:«МОБИЛЬНЫЙ РЕПОРТЁР»: Ночной пожар уничтожил очередную «деревяшку» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа.15:00«Невероятные истории любви». Документальный цикл (12+)15:50«Международные новости». Информационная программа
-PRO Деньги68 млн рублей уплатили должники налогов после «заморозки» банковских счетов-PRO ВалютуУраганы на побережье США негативно сказываются на курсе доллара-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 6 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыМинтранс РФ разрабатывает единую концепцию развития гражданских беспилотных систем
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика