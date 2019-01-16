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Мурманская область. Арктика16.01.19 12:45

Цены на бензин в Мурманской области – оптовики снижают, на АЗС поднимают

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 7 по 13 января провели очередной  мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 45,25 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 49,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 44,33 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 51,66 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - в среднем 42,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 46,75 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 51,95 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,25 руб. - увеличение на 15 коп.; АИ-95 - в среднем 45,13 руб. - увеличение на 43 коп.; Дт/зим - в среднем 50,90 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 44,15 руб. - увеличение на 30 коп.; АИ-95 - 47,59 руб. - увеличение на 30 коп.; Дт/зим - 51,55 руб. - увеличение на 56 коп.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - 42,50 руб. - увеличение на 50 коп.; АИ-95 - 46,50 руб. - увеличение на 50 коп.; Дт/зим - 51,50 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 43,27 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,27 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 51,79 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 50300 руб/т (снижение на 1000 руб/т); АИ-95 - 51565 руб/т (снижение на 1000 руб/т); Дт/зим - 58495 руб/т (изменений не зафиксировано).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 52303 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 56367 руб/т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -58495 руб/т (изменений не зафиксировано).

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