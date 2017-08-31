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Мурманская область. Арктика31.08.17 10:42

Цены на бензин в Мурманской области растут и у оптовиков, и на АЗС

Специалисты УФАС России пот Мурманской области с 21 по 27 августа провели очередной мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области  ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,74 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 42,54 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 43,10 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Статойл Ритэйл Оперэйшнс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 38,62 руб. - увеличение на 13 коп.; АИ-95 -  - в среднем 41,33 руб. - увеличение на 12 коп.; Дт/лет - в среднем 42,34 руб. - увеличение на 8 коп.

У независимого продавца ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,55 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,35 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 39,09 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,75 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,35 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 -  38,60 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 -  41,40 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,40 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 38,59 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 41,49 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/лет - 42,69 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47500 руб/т (увеличение на 200 руб.); АИ-95 - 48800 руб/т (увеличение на 1000 руб.); Дт/лет - 42100 руб/т (изменений не зафиксировано.).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты не изменились: АИ-92 - 47700 руб/т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48400 руб/т (изменений не зафиксировано.); Дт/лет - 41650 руб/т (изменений не зафиксировано).

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