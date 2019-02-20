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Мурманская область. Арктика20.02.19 12:50

Цены на бензин в Мурманской области «замёрзли»

Специалисты УФАС России по Мурманской области с 11 по 17 февраля текущего года провели  очередной  мониторинг рынков реализации нефтепродуктов и уровня цен. Напомним, что объектами мониторинга определены следующие компании: ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт», ООО «Сёркл Кей Россия», ООО «Колизей», ООО «Витэк», ООО «Спецтехнология Плюс» и ООО «Вега».

За указанный период у одного из крупнейших поставщиков Мурманской области - ПАО «НК «Роснефть» - Мурманскнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 42,50 руб.  - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 45,25 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 49,20 руб. - изменений не зафиксировано.

У другого крупного нефтетрейдера нашего региона - ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 44,33 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,89 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 51,66 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Сёркл Кей Россия» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области изменились следующим образом: АИ-92 - в среднем 42,55 руб. - изменений не зафиксировано; - АИ-95 - в среднем 46,48 руб. - снижение на 13 коп.; Дт/зим - в среднем 51,95 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Колизей» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились:  АИ-92 - в среднем 41,90 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - в среднем 44,90 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - в среднем 51,90 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Витэк» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 44,15 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 47,59 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 51,55 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Спецтехнология Плюс» цены на нефтепродукты в Мурманске и Мурманской области не изменились: АИ-92 - 42,50 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,00 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 51,50 руб. - изменений не зафиксировано.

У независимого продавца - ООО «Вега» цены на нефтепродукты в Мурманской области не изменились: АИ-92 - 42,75 руб. - изменений не зафиксировано; АИ-95 - 46,87 руб. - изменений не зафиксировано; Дт/зим - 51,79 руб. - изменений не зафиксировано.

За указанный период оптовые цены на нефтепродукты ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт» изменились следующим образом: АИ-92 - 47400 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 48265 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим - 58495 руб./т (снижение на 500 руб./т).

У ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» оптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом: АИ-92 - 52303 руб./т (изменений не зафиксировано); АИ-95 - 56367 руб./т (изменений не зафиксировано); Дт/зим -58495 руб./т (изменений не зафиксировано).

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