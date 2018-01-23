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Мурманская область. Арктика23.01.18 10:35

Цены на «чёрно золото» подталкивают рубль к росту

Мировые цены на нефть растут сегодня утром на прогнозах Международного валютного фонда (МВФ) по росту мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. 22 января МВФ улучшил прогнозы по росту мирового ВВП на 2018 и 2019 годы на 0,2 процентного пункта - до 3,9%, по сравнению с октябрьской оценкой. Аналитики фонда указали, что на улучшение прогноза повлияли «неожиданные сюрпризы в части роста (экономик), которые особенно ярко проявились в Европе, Азии… на развивающихся рынках и в развивающихся группах экономик».

По мнению трейдеров, нефтяной рынок в целом хорошо поддерживается здоровым экономическим ростом, пишет агентство «Рейтер». «Экономический прогноз и сезонно более холодная погода привели к устойчивому росту спроса на нефть, что способствовало продолжению падения запасов нефти», - приводит агентство мнение аналитиков «BNP Paribas». При этом в долгосрочной перспективе инвесторы готовятся к крупномасштабным изменениям спроса на нефть из-за роста электромобилей, отмечает агентство.

Поддержку нефтяным ценам продолжают оказывать комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по сделке ОПЕК+. Он сообщил, что практически все государства-участники сделки ОПЕК+ настроены на продолжение сотрудничества после 2018 года - даты завершения венской сделки. При этом баланс спроса и предложения на рынке нефти, как ожидается, восстановится в конце 2018 или начале 2019 года.

Доллар и евро начали торги на "Московской бирже" снижением. Рубль растет к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,4725 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 15,36 копейки. К последней сделке 22 января  доллар подешевел на 2,25 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился почти на 14 копеек и составил 69,1255 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 10,20 копейки.

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