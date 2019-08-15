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Мурманская область. Арктика15.08.19 10:29

Цены на «чёрное золото» - «чёрная метка» рублю

Стоимость нефти после падения на 5% днём ранее продолжает снижаться сегодня утром на фоне обострения опасений за риск рецессии в США, роста запасов сырья в США и слабой статистики из Китая и Европы, свидетельствуют данные торгов.

Давление на настроения инвесторов продолжает оказывать целый ряд факторов. Так, трейдеры продолжают отыгрывать данные минэнерго США, согласно которым запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 1,6 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали снижения запасов на 2,775 миллиона баррелей.

Кроме того, дополнительное давление на рынок «чёрного золота» оказывают возросшие опасения за экономику США и мира в целом. В среду на американском рынке произошла так называемая инверсия кривой доходности — ситуация, когда доходность 10-летних гособлигаций США впервые с 2007 года стала ниже доходности двухлетних бумаг. Инверсия кривой доходности считается сигналом скорой рецессии.

Учитывая сложившуюся ситуацию на рынке нефти аналитики ждут, что крупные нефтедобывающие страны могут принять меры для поддержки цен на «чёрное золото». «Этот последний обвал цен может оказать дальнейшее давление на Саудовскую Аравию. Страна уже намекала на сокращение добычи, чтобы остановить падение цен», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков банка «ANZ». Неделю назад СМИ сообщили, что эта страна планирует сократить добычу нефти в сентябре по сравнению с августом и сохранить экспорт сырья ниже отметки в 7 миллионов баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,7215 рубля. По отношению к последней сделке 14 августа  доллар снизился на 29,35 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 51,83 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 29,49 копейки и составил 73,2651 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, увеличился. Рост составил 36,14 копейки.

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