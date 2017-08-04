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Мурманская область. Арктика04.08.17 10:32

Цены на «чёрное золото» играют против рубля

Мировые цены на нефть снижаются в последний день рабочей недели, - инвесторы продолжают отыгрывать данные о росте добычи «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Ранее на этой неделе Минэнерго США сообщило, что за неделю, завершившуюся 28 июля, добыча нефти в стране выросла на 0,21%, или на 20 тысяч баррелей в сутки, до 9,43 миллиона баррелей в сутки. В то же время коммерческие запасы нефти снизились меньше, чем ожидали эксперты - на 1,5 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 481,9 миллиона баррелей.

«События на этой неделе показали, что некоторый пессимизм возвращается на рынок (нефти. - Ред.)», - говорится в августовском прогнозе «National Australia Bank», который цитирует агентство «Рейтер».

Инвесторы ожидают данных американской нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes», a «GE Company» о динамике количества буровых установок в стране. По итогам предыдущей рабочей недели их число в США выросло на восемь (две нефтяные и шесть газовых), или на 0,8%, до 958 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 495 штук, или в 2,1 раза.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,3795 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 37 копеек. Однако к последней сделке 3 августа доллар подрос на 2 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, уменьшился на 24 копейки и составил 71,7116 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро, как и доллар вырос. Рост составил 6,16 копейки.

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Последние комментарии

Zviygincew
04.08.17 13:07
Что-то я ещё о таком нигде не читал! В Ковдоре проблемы с пьянством, или там одни рабы живут, которым жизнь уже в тягость?
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Константин
04.08.17 12:24
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MotoRin
04.08.17 11:53
Хорошо бы узнать, на какую величину алкоголя в выдохе настроен прибор, а то можно и после кефира подзалететь :)
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