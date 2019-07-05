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Мурманская область. Арктика05.07.19 10:28

Цены на «чёрное золото» играют против рубля

Мировые цены на нефть изменяются разнонаправленно сегодня утром — опасения относительно замедления роста мировой экономики нивелируют надежды на благоприятное влияние сделки ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Аналитики, мнение которых приводит агентство «Рейтер», считают, что давление на цены нефти оказывают опасения по поводу перспектив спроса на сырьё в свете продолжающихся торговых споров, угрожающих росту мировой экономики. В то же время эксперты отмечают, что снижение цен на нефть ограничивает решение группы стран ОПЕК+ продлить действие соглашения о сокращении добычи на прежних условиях до конца первого квартала 2020 года.

«Темпы роста мировой экономики остаются основным фактором, сдерживающим цены на нефть. Сделка ОПЕК+ не позволит ценам упасть слишком сильно, но необходимо положить конец торговому протекционизму для того, чтобы обеспечить восстановление спроса на энергоносители», - сказал агентству «Рейтер» старший рыночный аналитик «OANDA» Альфонсо Эспарса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,5374 рубля. По отношению к последней сделке 4 июля  доллар вырос на 5,74 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 13,61 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 2,86 копейки и составил 71,5939 рубля. Тем временем к официальному курсу евро увеличился на 5,19 копейки.

 

 

 

 

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