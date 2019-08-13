Цены на «чёрное золото» играют против рубля

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне опасений по поводу торгового конфликта между США и Китаем, который приводит к замедлению роста мировой экономики и спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Ключевым фактором, который продолжает оказывать давление на цены на нефть, является риск ухудшения перспектив мировой экономики и роста спроса на нефть на фоне обострения торгового спора между США и Китаем.

Кроме того, трейдеры обратили внимание на новый прогноз Минэнерго США, согласно которому добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах страны в сентябре вырастет по сравнению с августом на 85 тысяч баррелей, до 8,768 миллиона баррелей в день, или на 1,1%.

Такое ощущение, что сейчас мы наблюдаем перетягивание каната между спросом и предложением. Мы видим некоторые признаки того, что предложение находится под активным управлением, но есть ещё и опасения по поводу спроса», - сказала агентству «Блумберг» ведущий аналитик по рынку нефти «Stratas Advisors» Эшли Петерсен.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже повышением. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,5971 рубля. По отношению к последней сделке 12 августа доллар вырос на 19,21 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 16,84 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 7 копеек и составил 73,4205 рубля. К официальному курсу евро вырос на 29,74 копейки.