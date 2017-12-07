Цены на «чёрное золото» могут сменить тренд укрепления доллара и евро

Мировые цены на нефть сегодня утром повышаются в рамках коррекции после падения на данных Минэнерго США о значительном росте запасов бензина в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

6 декабря Министерство энергетики США сообщило, что по итогам недели по 1 декабря запасы бензина в стране выросли на 6,8 миллиона баррелей, или на 3,2% - до 220,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали роста показателя на 1,741 миллиона баррелей, то есть прогноз был почти в четыре раза меньше фактического показателя. После выхода этих данных нефтяные цены упали на 2,5-3%.

«Запасы бензина ... сейчас растут из-за ослабления спроса, даже несмотря на хорошие показатели экспорта», - приводит агентство «Рейтер» слова исполнительного вице-президента «Powerhouse» и сырьевого брокера по нефтяному сектору Дэвида Томпсона.

В то же время коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю сократились на 5,6 миллиона баррелей, или на 1,2%, до 448,1 миллиона баррелей. Эксперты ожидали снижения только на 3,4 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге снизились на 2,7 миллиона баррелей, составив 55,6 миллиона баррелей.

Доллар и евро растут на Московской бирже. Рубль дешевеет к бивалютной корзине, продолжая отыгрывать существенный спад нефти накануне.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,3018 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 37,37 копейки. К последней сделке 6 декабря доллар вырос на 7,18 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился почти на 24 копейки и составил 69,9441 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 7,41 копейки.