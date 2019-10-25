Цены на «чёрное золото» не поддержат рубль

Нефть обеих марок дешевеет в рамках коррекции сегодня утром после трёх торговых сессий роста котировок, снижение цен на нефть поддерживают опасения за перспективы мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Коррекционное снижение стоимости нефти следует после того, как котировки нефти росли три дня подряд, в результате за этот срок нефть Brent подорожала на 4%, WTI — на 5%. Рост был вызван данными отчёта Министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в стране неожиданно сократились, а также ожиданиями по сделке ОПЕК+ о сокращении добычи.

Ранее на неделе СМИ сообщили, что страны ОПЕК и их союзники рассмотрят вопрос об углублении сокращения добычи нефти на следующей встрече в декабре на фоне усилившихся опасений относительно слабого роста спроса на сырье в 2020 году. Источники отметили, что спрос на нефть в 2020 году может оказаться под влиянием торгового напряжения между США и Китаем.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,9854 рубля. По отношению к последней сделке 24 октября доллар снизился на 8,46 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 12,54 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» уменьшился на 3,51 копейки и составил 71,0849 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 5,51 копейки.