Цены на «чёрное золото» не сулят рублю счастья

Мировые цены на нефть сегодня утром демонстрируют негативную динамику в рамках коррекции после роста на 2-3% в течение двух предыдущих торговых сессий, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу на рынке нефти трейдеры предпочитают фиксировать прибыль после уверенного роста стоимости сырья в течение предыдущих двух торговых сессий. 21 ноября поддержку стоимости «чёрного золота» оказали сообщения в СМИ о том, что ОПЕК+ может в декабре продлить сделку о сокращении добычи нефти сразу до июня. При этом отмечается, что условия сделки, скорее всего, останутся неизменными. Встреча ОПЕК+ ожидается 4-6 декабря в Вене.

Кроме того, инвесторов продолжают беспокоить перспективы спроса на нефть в свете нерешенного торгового конфликта между США и Китаем. «Ключевым фактором для перспектив спроса на нефть являются текущие торговые переговоры между США и Китаем», - цитирует агентство «Рейтер» слова старшего рыночного стратега «CMC Markets» в Сиднее Майкла Мак-Карти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,7285 рубля. По отношению к последней сделке 21 ноября доллар подрос на копейку. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела почти на 11,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке вчерашней сессии увеличился на 13,25 копейки и составил 70,55 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило почти 15 копеек.